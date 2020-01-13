شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل اثنين من المواطنين برصاص مسلحين في إب والان مع التفاصيل

الإثنين 13 يناير 2020 قتل اثنين من المواطنين بمحافظة إب وسط اليمن في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وقالت مصادر محلية إن إثنين من المواطنين قتلوا اليوم بقرية "عدن" بمديرية الشعر شرق محافظة إب، بخلاف على قطعة أرض. Advertisements وبحسب المصادر فإن القتلى يدعى أحدهم يدعى صدام راجح والثاني ابن السعدي. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، فوضى أمنية زادت معها حدة الجريمة وأعداد القتلى بشكل يومي وأعمال النهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل اثنين من المواطنين برصاص مسلحين في إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.