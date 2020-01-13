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رياضية إيرانية شهيرة تغادر بلدها بسبب الاضطهاد

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 13 يناير 2020

قالت كيميا علي زاده، الإيرانية الوحيدة الحاصلة على ميدالية أولمبية، إنها تركت بلدها هربا من "الظلم والنفاق".

 

وأضافت اللاعبة، التي يبلغ عمرها 21 عاما، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها غادرت إيران لأنها لا تريد أن تكون جزءا من "النفاق، والكذب، والظلم، والتملق".

 

ووصفت نفسها بأنها "واحدة من ملايين النساء المضطهدات في إيران".

 

ولم تكشف الإيرانية عن المكان الذي تعيش فيه حاليا، إلا أن تقارير ذكرت أنها كانت تتدرب في هولندا.

 

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وحققت كيميا علي زاده إنجازا تاريخيا لإيران، حين فازت بالميدالية البرونزية في التايكوندو في دورة الألعاب الأولمبية التي عقدت في ريو دي جانيرو عام 2016.

 

وقالت عبر حساب على موقع إنستغرام إن السلطات الإيرانية قد "استخدمت" نجاحها الرياضي "كأداة للترويج والدعاية" لسياساتها.

 

وكتبت النجمة الأولمبية "أنا واحدة من ملايين النساء المضطهدات في إيران، واللواتي تعرضن للتلاعب بهن لسنوات".

 

وتابعت "كنت أرتدي ما يريدون من ملابس، وأقول كل ما يأمروني به. كررت كل جملة أمروني بقولها. إنهم لا يأبهون لأحد منا. نحن مجرد أدوات".

 

وأضافت أنه برغم أن الحكومة تستغل نجاحها الرياضي سياسياً، فإن المسؤولين كانوا "يهينوها" بتعليقات مثل "ليس من الحشمة بالنسبة للمرأة أن تمد ساقيها"

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