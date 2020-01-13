شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية ترفع من وتيرة تصعيدها بإستهداف مواقع المشتركة بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 13 يناير 2020 رفعت ميليشيات الحوثي من وتيرة تصعيدها واستهدفت مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 واستهدفتها بالأسلحة المتوسطة عيار 14.5، وبسلاح معدل البيكا .. Advertisements وأضافت المصادر، ان المليشيات إستهدفت مواقع اخرى للقوات المشتركة المديرية مستخدمة الأسلحة القناصة. وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة منذ سريان الهدنة قبل عام ، في ظل صمت وتخاذل أممي.

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