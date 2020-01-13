استمرار انقطاع التيار الكهرباء عن حي الممدارة بعدن لليوم الثاني

الإثنين 13 يناير 2020

أكدت مصادر محلية أن التيار الكهربائي في منطقة الممدارة بعدن لا يزال منقطعاً عن منازلهم لليوم الثاني على التوالي نتيجة مشاكل في المولدات المشغلة للحي الواقع في الشمال الشرقي للعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.



وبحسب المصادر فإن التيار الكهربائي انقطع منذ ظهر السبت نتيجة سقوط أعمدة كهربائية في محطة الكهرباء الواقعة في محيط استاد "22 مايو".

Advertisements

وتابعت أنه حتى صباح الإثنين لا يزال التيار الكهربائي منقطعاً عن أحياء الممدارة الجديدة والقديمة إلى جانب عدد من احياء مركز مديرية الشيخ عثمان.

وبحسب المصادر أدى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الممدارة إلى نشوء أزمة في المياة التي يتم شفطها عبر مضخات تعمل بالكهرباء ما اضطر الكثير من السكان إلى شراء الماء بمبالغ تتجاوز الـ6000 ريال