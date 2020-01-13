مقتل قيادي حوثي من كتائب الحسين بجبهة مريس في الضالع

الإثنين 13 يناير 2020

لقي قيادي حوثي بارز مصرعه خلال مواجهات مع قوات الجيش في محافظة الضالع جنوبي البلاد.



Advertisements

وأكدت مصادر عسكرية أن قياديا ميدانيا في كتاب الحسين قتل خلال مواجهات بجبهة مريس التابعة لمديرية قعطبة في وقت متأخر من مساء أمس.

وأضافت المصادر أن عدد من مسلحي المليشيا سقطوا بين قتيل وجريح خلال المواجهات التي استمرت لساعات واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة