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مقتل قيادي حوثي من كتائب الحسين بجبهة مريس في الضالع

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 13 يناير 2020

لقي قيادي حوثي بارز مصرعه خلال مواجهات مع قوات الجيش في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

 

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وأكدت مصادر عسكرية أن قياديا ميدانيا في كتاب الحسين قتل خلال مواجهات بجبهة مريس التابعة لمديرية قعطبة في وقت متأخر من مساء أمس.

 

وأضافت المصادر أن عدد من مسلحي المليشيا سقطوا بين قتيل وجريح خلال المواجهات التي استمرت لساعات واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة

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