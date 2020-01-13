شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. غرفة الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت تصدر تنبيهاً جديداً للمواطنين والان مع التفاصيل

الإثنين 13 يناير 2020 أصدرت غرفة الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت تنبيهاً جديداً للمواطنين من اشتداد موجة البرد اليوم الإثنين.

Advertisements ودعت الغرفة كافة المواطنين بوادي وهضاب ومرتفعات ساحل ووادي حضرموت بضرورة الاستعداد لتلك الموجة الشديدة. فيما توقع مختصون أن تؤثر حالة الصقيع على القطاع الزراعي بحضرموت خلال الفترة المقبلة.

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