شكرا لقرائتكم خبر عن ايران.. غاضبون يمزقون صور سليماني وخامنئ والان مع التفاصيل

الإثنين 13 يناير 2020 خرج الإيرانيون من جديد ضد رأس السلطة في بلدهم، قبل أسابيع قليلة مزقت صور مرشد طهران علي خامنئي، واليوم قاسم سليماني.

ومزق طلاب غاضبون صورا للقائد السابق لفيلق القدس المصنف إرهابيا؛ احتجاجا على إسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية. Advertisements الطلاب المحتجون رددوا هتافات حادة ضد مسؤولي النظام؛ تضامنا معَ ضحايا الطائرة المدنية التي كانت تقل إيرانيين وكنديين. من جهتها طاردت قوات الأمن مئات الطلاب بقنابل الغاز المسيل للدموع أمام جامعتي أمير كبير وشريف في العاصمة طهران.

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