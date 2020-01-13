شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتجاجات تعم المدن الإيرانية وهتافات ضد الحرس الثوري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وصلت الاحتجاجات الإيرانية لميدان آزادي وسط طهران، وامتدت لعدة مدن، في تصاعد سريع للمظاهرات التي اندلعت مساء أمس الأول السبت، بعد إعلان الحرس الثوري مسؤوليته عن إسقاط طائرة مدنية أوكرانية بالخطأ.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز” ، اندلعت احتجاجات في إيران، مما كثف الضغوط على حكومة البلاد بعدما أقر الجيش بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ، في وقت كان يخشى فيه وقوع ضربات أمريكية.

Advertisements

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على موقع التواصل “تويتر” عشرات المحتجين أمام عدد من جامعات طهران، وهم يهتفون: “يكذبون ويقولون إن عدونا أمريكا، عدونا هنا”. وأظهرت مقاطع أيضًا تجمع عشرات المتظاهرين في مدن أخرى.

ونشرت وكالة إيران إنترناشيونال فيديو لمظاهرات حاشدة وسط ميدان آزادي، ردد فيها المتظاهرون: “الحرس الثوري يرتكب المجازر والمرشد يدعمه”.

وتميّز ميدان آزادي كونه شهدَ العديد من المظاهرات السلميّة والعنيفة، والتي أدّت في نهاية المطاف إلى قيام الثورة التي أطاحت بالشاه في 1979، بقيادة الخميني.