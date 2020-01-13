شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من بيت لحم والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، شابين فلسطينيين من محافظة بيت لحم. وأفادت مصادر محلية في الخليل ، أن جيش الاحتلال اعتقل ،عميد العزة من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وأحمد عزية من بلدة الدوحة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

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