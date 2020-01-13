وزير الشباب عن افتتاح ملعب جديد في بغداد: لم يبقَ إلا القليل

ويعد ملعب الشهداء "الحبيبية" سابقاً، من اكثر الملاعب تطوراً في العراق كونه يعتمد على الطاقة الشمسية.

وقال رياض عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "سيتم المباشرة بربط مجاري ملعب الشهداء في الحبيبية بالشبكة الرئيسية بالتعاون مع أجهزة أمانة بغداد التي تبذل كل جهدها لإتمام العمل بأسرع وقت ممكن".



وأضاف، أنه "لم يبقَ إلا القليل لانطلاق الاستعدادات لافتتاح الملعب وبما يناسب الاسم والمكان والذي سيكون معلماً رياضياً بارزاً من معالم بغداد الحبيبة".

يذكر ان الملعب يتسع لـ30 الف متفرج ويقع في منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد.