2020-01-13 | 10:33
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أكد وزير الشباب والرياضة أحمد رياض، أنه لم يبقَ الا القليل لافتتاح "ملعب الشهداء" شرقي العاصمة بغداد.
وقال رياض عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "سيتم المباشرة بربط مجاري ملعب الشهداء في الحبيبية بالشبكة الرئيسية بالتعاون مع أجهزة أمانة بغداد التي تبذل كل جهدها لإتمام العمل بأسرع وقت ممكن".
وأضاف، أنه "لم يبقَ إلا القليل لانطلاق الاستعدادات لافتتاح الملعب وبما يناسب الاسم والمكان والذي سيكون معلماً رياضياً بارزاً من معالم بغداد الحبيبة".
يذكر ان الملعب يتسع لـ30 الف متفرج ويقع في منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب عن افتتاح ملعب جديد في بغداد: لم يبقَ إلا القليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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