ممثل خامنئي في فيلق القدس: عين الأسد هي البداية وهنالك صفعات أخرى

أكد ممثل المرشد الأعلى علي خامنئي في فيلق القدس علي شيرازي، أن الضربة الصاروخية على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق هي البداية، مشيرا الى ان هنالك صفعات أخرى سيتلقاها العدو في وقت لاحق.

وقال شيرازي لموقع "المسيرة" "إلى الآن لم نثأر من العدو على عملية اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه"، مبينا "ليس من الضرورة أن تثأر إيران بمفردها، وجبهة المقاومة ستثأر بدورها وبقوة".

وأكد أنهم "سيتصدون لمؤامرات العدو التي تتربص بإيران منذ 4 عقود، وأنهم لن يسمحوا للعدو بفرض إرادته عليهم".

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ونفذت الولايات المتحدة، يوم 3 كانون الثاني الجاري، بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عملية عسكرية جوية قرب مطار بغداد أسفرت عن اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، ومرافقيهما.

وأدى هذا الإجراء إلى تصعيد خطير للتوتر بين البلدين، وانتقام من اغتيال سليماني، حيث نفذ الحرس الثوري الإيراني، ليلة الأربعاء، هجوما صاروخيا واسعا استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في محافظة الأنبار وحرير في أربيل بشمال العراق.