وقال RT ، نقلاً عن مصدر حكومي عراقي، إن "هناك تواصلا بين الحكومتين العراقية والأمريكية حول مستقبل القوات الأمريكية في العراق، والرغبة المشتركة بينهما تكمن في أن تبدأ المفاوضات وتستمر لأشهر أو سنة".
وأشار إلى أن "مسؤولين حكوميين عراقيين، أكدوا للمسؤولين الأمريكيين حاجتهم لوجود قواعد أمريكية في العراق".
وتبنى البرلمان العراقي، الأحد الماضي، قرارا يلزم الحكومة العراقية بإنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.
وبعد ذلك بأيام أعلن رئيس الحكومة "المستقيل" عادل عبد المهدي، أنه طلب من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب العراقي بانسحاب آمن للقوات الأمريكية من العراق".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتيغوس" في بيان "في هذه المرحلة، أي وفد يتوجه إلى العراق سيكون مكلفا بمناقشة أفضل وسيلة لإعادة تأكيد شراكتنا الاستراتيجية، وليس مناقشة انسحاب القوات".
كانت هذه تفاصيل خبر موقع روسي: القوات الامريكية ستتواجد في العراق ضمن حلف الناتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.