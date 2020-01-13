موقع روسي: القوات الامريكية ستتواجد في العراق ضمن حلف الناتو

وأضاف أن "واحدة من الطروحات الموجودة، هي أن يتواجد حلف الناتو في العراق ويكون تواجد القوات الأمريكية من ضمن هذا الحلف".

وأشار إلى أن "مسؤولين حكوميين عراقيين، أكدوا للمسؤولين الأمريكيين حاجتهم لوجود قواعد أمريكية في العراق".



وتبنى البرلمان العراقي، الأحد الماضي، قرارا يلزم الحكومة العراقية بإنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

وبعد ذلك بأيام أعلن رئيس الحكومة "المستقيل" عادل عبد المهدي، أنه طلب من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب العراقي بانسحاب آمن للقوات الأمريكية من العراق".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتيغوس" في بيان "في هذه المرحلة، أي وفد يتوجه إلى العراق سيكون مكلفا بمناقشة أفضل وسيلة لإعادة تأكيد شراكتنا الاستراتيجية، وليس مناقشة انسحاب القوات".

