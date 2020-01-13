بالصور.. انقلاب عجلة في غماس وانتشال جثتين من احد البزول

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن عجلة مدنية انقلبت في غماس ما ادى الى مصرع شخصين، فيما اشار الى انه تم انتشال جثتيهما من احد البزول.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عجلة مدنية تقل شخصين انقلبت في احد البزول بمفرق غماس بين الديوانية والنجف، ما ادى الى مصرعهما في الحال".

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال الجثتين من البزل واخراج العجلة"، مشيرا الى انه "تم نقل الجثتين الى الطب العدلي".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.

Advertisements