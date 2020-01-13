صدور أمر استقدام بحق وكيل وزير ومدير عام أسبقين في وزارة الصحة

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاثنين، عن صدور أمر استقدام بحق وكيل وزير الصحة للشؤون الإدارية والمدير العام لدائرة صحة محافظة نينوى الأسبقين لتسببهما بإهدار المال العام. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمراً باستقدام وكيل وزير الصحة للشؤون الإدارية والمدير العام لدائرة صحة نينوى الأسبقين؛ عن تهمة إلحاقهما الضرر بالمال العام من خلال إنشاء بناية وجمعية إسكان مرضى الثلاسيميا داخل مستشفى ابن الأثير التابع لوزارة الصحة".



وأضافت الدائرة، أن "إنشاء البناية تم بناءً على طلبٍ من المدير العام لصحة المحافظة وموافقة وكيل الوزير للشؤون الإدارية على ذلك، بالرغم من أن جمعية مرضى الثلاسيميا ليست حكومية"، موضحةً أن "أمر الاستقدام في القضيّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".



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