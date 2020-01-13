الخالدي: علامات استفهام كثيرة حول اتفاقيات الصين وندعو لارسالها للبرلمان

وقال الخالدي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك الكثير من اللغط حول الاتفاقية الصينية والبدء بتفعيلها، كما ان هناك طروحات عديدة عن فائدتها وكأنها المنقذ الوحيد للعراق وحبل النجاة لتحويل البلد الى مصاف دول المتقدمة"، مضيفا "نتحدى كل من يتحدث عن الاتفاقيات التي ابرمت مؤخرا مع الصين أن يخبرنا عن مضمونها او تفاصيلها فهي ما زالت مخفية ولم يتم ارسالها الى البرلمان للاطلاع عليها".واضاف الخالدي، ان "حالة الغموض التي احاطت بتلك الاتفاقيات، وعدم الاعلان عن مضمونها امام السلطة التشريعية يجعلنا نضع عشرات علامات الاستفهام عن مضمونها ومدى نزاهة تفاصيلها"، مشددا على اننا "لانريد التشكيك باي شخص او طرف كما اننا لانريد ان نكبل العراق باتفاقية اقتصادية ما انزل الله بها من سلطان كرد فعل سياسي غير محسوب النتائج، لاننا في دولة مؤسسات وقانون وينبغي عدم التعامل مع الامور بمزاجية او اجتهاد شخصي من هذا الطرف او ذاك".ودعا الخالدي الحكومة، الى "ارسال الاتفاقيات الى مجلس النواب قبل تفعيلها او المضي بتنفيذها للاطلاع على تفاصيلها ومدى جدواها الاقتصادية خاصة ان هنالك احاديث هنا وهناك بوجود فائدة على القروض المعدة لانجاز المشاريع والتي تضمنتها العقود تصل الى 6% وهو فارق كبير جدا بحال كانت تلك الارقام حقيقية عن الارقام المقدمة من شركات عالمية والتي لم تتجاوز فوائدها الـ 2%".

وكان عبد المهدي قد زار الصين على رأس وفد كبير في 23 أيلول/سبتمبر من العام الماضي، واختتم تلك الزيارة بتوقيع ثمان اتفاقيات، ومذكرات تفاهم.

