تفكيك الحرس الثوري.. الإيرانيون يرفضون جرائم الملالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مظاهرات الطلاب الإيرانيين في طهران ضد قاسم سليماني وإسقاط الطائرة الأوكرانية، تزيح الستار عن رفض الإيرانيين أنشطة الحرس الثوري والمطالبة بـ"تفكيكه". الآلاف خرجوا في مظاهرات بالعاصمة طهران ومدن أخرى، تنديدا بما سموه "المسرحيات الدعائية" في شأن وتداعيات مقتل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، واحتجاجا على إسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة الركاب الأوكرانية.

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