بالبنادق والعصي.. مقاطع فيديو ترصد قمع احتجاجات الطلاب في إيران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، مقاطع مصورة تظهر إطلاق أعيرة نارية في محيط احتجاجات بإيران وآثار دماء على الأرض.

وأظهرت مقاطع الفيديو إطلاق أعيرة نارية في محيط احتجاجات بإيران خرجت بالبلاد عقب اعتراف طهران بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ.





ووفقا لـ"رويترز" فإن اللقطات أظهرت صورا لأشخاص بدا أنهم من أفراد الأمن في أجزاء أخرى من المنطقة يحملون بنادق.

وأظهرت منشورات أخرى الشرطة في زي مكافحة الشغب تضرب المحتجين بالعصي في الشارع في حين يصيح الناس على مقربة قائلين "لا تضربوهم".

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واستيقظ العالم، صباح الأربعاء الماضي، على كارثة مأساوية جراء تحطم طائرة ركاب مدنية عملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران أودت بحياة 176 شخصا وسط شكوك حول أسباب سقوطها لتزامنه مع استهداف طهران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بصواريخ باليستية.

وأنكر مسؤولون رسميون إيرانيون لمدة 3 أيام سقوط الطائرة المنكوبة نتيجة إطلاق صاروخ من جانب مليشيا الحرس الثوري الإيراني؛ حيث ردد بعضهم أقاويل تتبنى نظرية المؤامرة بشأن الحادث قبل الاعتراف رسميا بالمسؤولية عن الحادث.

والسبت، مزق طلاب إيرانيون غاضبون صورا لقاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس المصنف إرهابيا بالعاصمة طهران، احتجاجا على إسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية.

وقامت قوات الأمن الإيرانية بمطاردة مئات الطلاب بقنابل الغاز المسيل للدموع أمام جامعتي أمير كبير وشريف، بعدما احتجوا اعتراضا على إسقاط الطائرة الأوكرانية المدنية التي كان أغلب ركابها إيرانيين.

والاحتجاجات التي تعم البلاد هي الثانية التي تشهدها البلاد خلال وقت قصير وتطالب بتغيير النظام جراء تدهور الأوضاع.



وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت احتجاجات كبيرة في مدن إيرانية عدة، بعد قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات بنسبة 50% بشكل مفاجئ. وقوبلت المظاهرات بعنف مفرط من قِبل الأمن؛ ما أدى لمقتل مئات المتظاهرين.