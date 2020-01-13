وزارة الخارجية الروسية: حفتر والسراج يجريان محادثات في موسكو اليوم

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قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فائز السراج ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن زعيمي الطرفين المتحاربين في ليبيا سيعقدان محادثات في موسكو اليوم الاثنين. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، التي نشرت النبأ، عن مسؤول قوله في وقت سابق اليوم إن قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فائز السراج سيناقشان إمكانية وقف إطلاق النار.

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