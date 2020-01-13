مقتل 3 أشخاص في هجوم مسلح قرب الحدود الصومالية الكينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قُتل 3 أشخاص في كينيا، الإثنين، في هجوم مسلح شنته عناصر مجهولة بالقرب من الحدود الصومالية.



وأفادت الشرطة الكينية بذلك دون إضافة المزيد من التفاصيل حول الهجوم.

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كانت بريطانيا قد حذرت، الأحد، رعاياها من السفر إلى بعض المناطق في كينيا، بسبب ما عدته تهديدا أمنيا محتملا في تلك المناطق.

وأطلقت وزارة الخارجية البريطانية تحذيرات متعلقة بالسفر إلى مناطق في كينيا؛ إذ نصحت رعاياها بعدم الذهاب إلى مناطق من بينها "جارسا، ولامو، وتانا ريفير" والمناطق القريبة من الحدود مع الصومال.

كما شمل التحذير الفنادق ومراكز التسويق والملاعب الرياضية والنوادي الليلية والمطارات.