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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المطيري: حفتر تصدى للغزو العثماني ولا عزاء للسراج سكرتير أردوغان والإخوان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
أنقرة طرابلس - الخليج 365
قالت الكاتبة والباحثة السياسية، نورا المطيري، لا عزاء لرئيس حكومة الوفاق الليبية، "السراج" واصفة إياه بسكرتير أردوغان والإخوان.
وكتبت المطيري في تغريدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "سنقبل ونُقبل على برلين، ولكننا لن نقبل أبدا بأردوغان".
وأضافت "المشير حفتر، حفيد عمر المختار ، تصدى للغزو العثماني الغاشم على ليبيا العربية، وكسر شوكتهم عسكريا، ويذهب لبرلين منتصرا، من موقف القوي على الأرض، ليهزمهم سياسيا، ويحق دماء الليبيين".
واختتمت "ولا عزاء للسراج، سكرتير أردوغان والإخوان".
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