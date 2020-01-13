المطيري: حفتر تصدى للغزو العثماني ولا عزاء للسراج سكرتير أردوغان والإخوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

أنقرة طرابلس - الخليج 365

قالت الكاتبة والباحثة السياسية، نورا المطيري، لا عزاء لرئيس حكومة الوفاق الليبية، "السراج" واصفة إياه بسكرتير أردوغان والإخوان.



Advertisements

وكتبت المطيري في تغريدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "سنقبل ونُقبل على برلين، ولكننا لن نقبل أبدا بأردوغان".

وأضافت "المشير حفتر، حفيد عمر المختار ، تصدى للغزو العثماني الغاشم على ليبيا العربية، وكسر شوكتهم عسكريا، ويذهب لبرلين منتصرا، من موقف القوي على الأرض، ليهزمهم سياسيا، ويحق دماء الليبيين".

واختتمت "ولا عزاء للسراج، سكرتير أردوغان والإخوان".