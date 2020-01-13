- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تونس.. مأزق سياسي للنهضة بعد رفض البرلمان منح الثقة لحكومتها والغنوشي يزور تركيا بشكل مفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
الخليج 365 - متابعات
تعيش حركة النهضة الإخوانية في تونس مأزقا سياسيا، بعد رفض البرلمان منح الثقة لحكومتها المقترحة برئاسة الحبيب الجملي؛ ما يقود "إخوان تونس" إلى عزلة واضحة تهدد بخروجها من السلطة لأول مرة منذ ٩ سنوات.
السقوط الكبير لاستراتيجية التمكين والأخونة والتسلل إلى المؤسسات الحساسة في الدولة، ربما لا يقف عند حدّ سحب البساط من تحت أقدام النهضة، لكن ربما يتطور لسحب رئاسة البرلمان من رئيس الحركة راشد الغنوشي.
في ظل كل هذا التلاطم السياسي فاجأ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، الجميع، بزيارة غير رسمية مريبة إلى تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان؛ ما أثار تساؤلات كثيرة حول توقيتها وأسبابها، وخلّفت شكوكا حول أهدافها، ومدى ارتباطها بالوضع الداخلي في البلاد والتطورات الأخيرة في ليبيا.
وذهبت الترجيحات إلى أن الغنوشي هرع إلى أردوغان لتلقي التعليمات لإخراج حركة النهضة من مأزق سقوط الحكومة، ولاستلام توجيهات المرحلة المقبلة، وللتنسيق حول الوضع في ليبيا بعد الصفعة التونسية برفض الرئيس قيس سعيد طلب تركيا السماح لقواتها بالعبور إلى ليبيا.
الزيارة قوبلت بانتقادات شديدة من الأوساط السياسية والشعبية التي اعتبرت الغنوشي خائنا للمسؤولية الوطنية ولموقع رئاسة البرلمان ومنتهكا لاستقلالية السيادة الوطنية، وأن قرار حركة النهضة مرتبط بتوجيهات تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس.. مأزق سياسي للنهضة بعد رفض البرلمان منح الثقة لحكومتها والغنوشي يزور تركيا بشكل مفاجئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.