شكرا لقرائتكم سفير العراق بطهران: نتفاوض مع روسيا لشراء منظومة إس-300 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد سفير العراق لدى طهران، سعد جواد قنديل، أن بغداد تتفاوض مع روسيا لشراء منظومة "إس-300" الصاروخية للدفاع الجوي، لافتاً إلى أنه من الوارد شراء المنظومة، بحسب ما نقلت عنه وكالة "سبوتنك" الروسية للأنباء.

وقال قنديل إن مسألة شراء منظومة "إس-300" مطروحة على طاولة المباحثات بين روسيا والعراق، "ومن الممكن أن يشتري العراق هذه المنظومة".

وأشار إلى أن "العراق يحرص على تنويع مصادر السلاح، ولدينا عقود تسليح مع روسيا".

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وأضاف أن "العلاقات العراقية الروسية جيدة للغاية، في ضوء حرص بغداد على علاقات جيدة مع جميع دول الجوار"، بحسب تعبيره.

وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي، محمد رضا، قد تحدث عن أن بغداد استأنفت مفاوضاتها مع موسكو حول شراء أنظمة "إس-300".

يذكر أن العراق يحاول شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية منذ عام 2017، لكن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة ما زال يعيق المفاوضات.