شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن سلمان: نرغب في سعر مستدامٍ للنفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، إن المملكة، أكبر دولة مصدرة للخام في العالم، ستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة.

وأضاف في مؤتمر للطاقة: "ليس هناك مورد أكثر اعتمادية ومسؤولية من السعودية. في ظل استمرار التوترات محتدمة في منطقتنا، ستواصل السعودية بذل قصارى جهدها لضمان استقرار أسواق النفط والوصول لسعر مستدام للنفط".

وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي له دور كبير في الأمن العالمي.