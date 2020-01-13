التفاصيل الكاملة لاجتماع حفتر والسراج في موسكو وأول تعليق من روسيا



تكثّفت المساعي الإقليمية والتحركات الدولية في الأيام والساعات الأخيرة بشأن الأزمة الليبية التي تسير كلها في اتجاه الدعوة إلى وقف العمليات القتالية والحد من العنف مقابل دعم الحل السياسي، لكن يبقى التساؤل الأهم يتمحور حول مدى استعداد طرفي الصراع في ليبيا للعودة إلى الحوار والمفاوضات بعد كل التهديدات والاتهامات المتبادلة وسيل الدماء التي نزفت.

ويترافق كل هذا مع تزايد التصعيد العسكري، واشتداد المواجهات المسلحة بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق للسيطرة على العاصمة طرابلس، حيث يسعى الجيش إلى التوسع الميداني في مناطق الغرب الليبي، بينما تكافح الوفاق للدفاع على مواقعها ومناطق نفوذها التقليدية.

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أنه تم اليوم الاثنين اجراء اتصالات ليبية بين القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة "سبوتنيك": "تعقد الاتصالات بين الأطراف الليبية اليوم في موسكو ومن المتوقع أن يشارك السراج وحفتر وممثلو الأطراف الليبية الأخرى في هذه الاتصالات".

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "يعقد اللقاء بناء على المبادرة الروسية-التركية"، بمشاركة ممثلي وزارتي الخارجية الروسية والتركية.

ووصل قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث حل الأزمة الليبية، وسيصل السراج اليوم الاثنين أيضاً، حيث من المنظر عقد مفاوضات في موسكو".

وكان رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية الليبية، ليف دينغوف، قال في وقت سابق، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، قد يزورا موسكو قريبا لبحث حل الأزمة الليبية.

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وجاء ذلك بعد تأكيد المصادر الروسية أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح سيصل إلى العاصمة الروسية موسكو في اليوم ذاته.

ولم يستبعد رئيس فريق الاتصال الروسي حول ليبيا ليف دينجوف، أن يجري الطرفان محادثات تركز في جوهرها على شروط مواصلة جهود التسوية في ليبيا.

وقال دينجوف إن "المحادثات ستشمل إمكانية التوقيع على اتفاق بشأن الهدنة وتفاصيل هذه الوثيقة".

السراج يطالب بفتح صغحة جديدة

وكان رئيس حكومة "الوفاق" الوطني فايز السراج دعا الليبيين إلى "طي صفحة الماضي"، وذلك في وقتٍ يستعد فيه للتوجّه إلى موسكو من أجل التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر. وقال السراج في خطاب متلفز "أدعو كل الليبيين إلى طي صفحة الماضي ونبذ الفرقة ورص الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار".

وأعلن مسؤول ليبي بارز أنه من المنتظر وصول السراج وحفتر، اليوم الاثنين، إلى موسكو للتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار. وقال رئيس مجلس الدولة (الذي يوازي مجلس أعيان في طرابلس) خالد المشري لتلفزيون ليبيا الأحرار، إن التوقيع على هذا الاتفاق سيمهد الطريق لإحياء العملية السياسية، فيما دعا السراج الليبيين إلى "طي صفحة الماضي".