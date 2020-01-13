نتائج اجتماع موسكو.. حفتر والسراج في روسيا لبحث حل الأزمة ووقف إطلاق النار

في خطوة لإنهاء الصراع في ليبيا، أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، عن عقد مفاوضات بين قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، في موسكو اليوم.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "يعقد اللقاء بناء على المبادرة الروسية-التركية"، بمشاركة ممثلي وزارتي الخارجية الروسية والتركية.

حفتر والسراج في موسكو

ووصل قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث حل الأزمة الليبية، وسيصل السراج اليوم الاثنين أيضاً، حيث من المنظر عقد مفاوضات في موسكو".

وكان رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية الليبية، ليف دينغوف، قال في وقت سابق، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، قد يزورا موسكو قريبا لبحث حل الأزمة الليبية.

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تركيا تحاول اشغال النار

صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بأن بلاده تنتظر من روسيا إقناع المشير خليفة حفتر بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكد وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي بإسطنبول مع وزيرة خارجية غانا، "اتفقنا مع روسيا على أن تقوم بإقناع خليفة حفتر وأن تقوم تركيا بإقناع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج بوقف إطلاق النار" .

واتهم وزير الخارجية التركي فرنسا بأنها "تسعى إلى نشر الفوضى من خلال دعم حفتر"، مضيفا "بعض الدول تسعى إلى تقويض وقف إطلاق النار في ليبيا".

وجدد تشاووش أوغلو تأكيده أن "حفتر يعد لاعبا غير شرعي في ليبيا"