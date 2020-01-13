أفادت وكالة "​الأناضول​" التركية عن بدء اجتماع وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، و​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي آكار​، مع وزيري الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، ووزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​، لبحث الملف الليبي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بدء اجتماع وزيري خارجية ودفاع تركيا مع نظيريهما الروسيين لبحث الملف الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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