سلطات أستراليا خصصت 34.5 مليون دولار لاستعادة الحياة البرية بعد الحرائق

أعلن وزير المالية الأسترالي، جوش فرايدينبرغ، "مساهمة مبدئيّة بقيمة 50 مليون دولار أسترالي (34.5 مليون دولار أميركي) لتسهيل العمل الفوري لحماية الحياة البرية بعد ​حرائق الغابات​، والعمل بشكل مشترك مع منظّمات أُخرى للتخطيط الجاهد في استعادة الحياة".

مع الإشارة إلى أنّ ​الحرائق​ لا تتوقّف في ​أستراليا​ بسبب الطقس الجاف و​درجات الحرارة​ المرتفعة بشكل غير طبيعي. وفي وقت سابق، تمّ الإعلان عن حالة طوارئ في كلّ من ولايات ​نيو ساوث ويلز​ وكوينزلاند. وتبلغ المساحة الإجماليّة للحرائق أكثر من 10 ملايين هكتار، ووقع 28 شخصًا ضحيّة الكارثة الطبيعيّة، الّتي تسبّبت أيضًا بنفوق أكثر من 50 مليون حيوان.