قائد شرطة إيران ينفي اطلاق النار على المتظاهرين أمس

اكد قائد شرطة ​طهران​ ​حسين رحيمي​ في بيان نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية ان "​الشرطة​ في العاصمة الإيرانية طهران لم تطلق النار على ​المحتجين​ وأن الضباط تلقوا أوامر بضبط النفس".

يشار إلى أن عدد من المدن الإيرانية شهدت احتجاجات ضخمة عقب الإعلان عن سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني أطلق عن طريق الخطأ، حيث خرجت مجموعات من الطلبة من جامعة أمير كبير للتظاهر في شوارع العاصمة طهران، مرددين شعارات تندد بالنظام الإيراني، وقام بعضهم بتمزيق صورة كبيرة الحجم لقائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني، الذي قُتل إثر استهداف طائرة أميركية لموكبه خارج مطار بغداد فجر الثالث من كانون الثاني.