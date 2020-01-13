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"إيران اير": تسيير الرحلات إلى المدن الأوروبية جار وفق الجدول

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أكّدت شركة الخطوط الجوية ال​إيران​ية "إيران اير" الناقل الرسمي للبلاد، "ردًّا على شائعات تعليق الرحلات إلى ​أوروبا​، أنّ رحلات "إيران اير" جارية وفق الجدول إلى مدن ​فرانكفورت​ و​هامبورغ​ ولندن و​أمستردام​ و​باريس​ وميلان و​فيينا​ و​كولونيا​، ولم يتمّ إلغاء أي رحلة".

ولفتت في بيان، إلى أنّه "سيتمّ أيضًا استئناف الرحلات الجوية إلى ​ستوكهولم​ وغوتنبرغ في ​السويد​، بمجرد منح رخصة الطيران".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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