"إيران اير": تسيير الرحلات إلى المدن الأوروبية جار وفق الجدول

أكّدت شركة الخطوط الجوية ال​إيران​ية "إيران اير" الناقل الرسمي للبلاد، "ردًّا على شائعات تعليق الرحلات إلى ​أوروبا​، أنّ رحلات "إيران اير" جارية وفق الجدول إلى مدن ​فرانكفورت​ و​هامبورغ​ ولندن و​أمستردام​ و​باريس​ وميلان و​فيينا​ و​كولونيا​، ولم يتمّ إلغاء أي رحلة".

ولفتت في بيان، إلى أنّه "سيتمّ أيضًا استئناف الرحلات الجوية إلى ​ستوكهولم​ وغوتنبرغ في ​السويد​، بمجرد منح رخصة الطيران".