"إيران اير": تسيير الرحلات إلى المدن الأوروبية جار وفق الجدول

أكّدت شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران اير" الناقل الرسمي للبلاد، "ردًّا على شائعات تعليق الرحلات إلى أوروبا، أنّ رحلات "إيران اير" جارية وفق الجدول إلى مدن فرانكفورت وهامبورغ ولندن وأمستردام وباريس وميلان وفيينا وكولونيا، ولم يتمّ إلغاء أي رحلة".
ولفتت في بيان، إلى أنّه "سيتمّ أيضًا استئناف الرحلات الجوية إلى ستوكهولم وغوتنبرغ في السويد، بمجرد منح رخصة الطيران".
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