موراليس أعلن أنه سيشكل تنظيما شعبيا مسلحا إذا عاد إلى بوليفيا

أعلن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس اللاجئ في ​الأرجنتين​، "أنّه سيشكّل ميليشيا شعبيّة مسلّحة مثل تلك الموجودة في ​فنزويلا​، إذا عاد إلى ​بوليفيا​".

وجدّد في حديث صحافي، التأكيد على اعتقاده أنّه "كان ضحية انقلاب"، لافتًا إلى أنّ "عدم امتلاك حكومته خطّةً بديلةً بمواجهة المعارضة اليمينيّة، كان خطأً "مميتًا"، مركّزًا على "أنّنا الحركات الاشتراكيّة والحكومة، كان لدينا ثقة زائدة".

وقد أعرب موراليس منذ أن فرّ من البلاد، عن نيّته العودة إلى الأراضي البوليفية خلال حملة الانتخابات الّتي حدّدتها السلطة الانتقالية في لاباز في الثالث من أيار المقبل. لكن يمكن أن يُرفَض ترشيح موراليس لأنّ النيابة العامة أصدرت مذكرة توقيف بحقّه، خصوصًا بتهمة ​الإرهاب​.