وزير الطاقة السعودي: الرياض ستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط

أكد وزير ​الطاقة​ السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن ​الولايات المتحدة​ شريك استراتيجي للسعودية، ولها دور كبير في ​الأمن​ العالمي، مجددا عزم المملكة العمل على ضمان استقرار أسواق النفط، مشددا على أن "​الرياض​ ستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط في ظل التوترات".

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