ثوران بركان "لا كومبري" على إحدى الجزر الإكوادورية غير المأهولة

أعلنت السلطات الإكوادورية أنّ "بركان "لا كومبري" الواقع في جزيرة فيرناندينا غير المأهولة في أرخبيل غالاباغوس، قد بدأ بالثوران وإطلاق الحمم".
وأوضحت في بيان، أنّ "القيمة البيئيّة لجزيرة فيرناندينا مهمّة جدًّا، لأنّ نظامها البيئي يأوي العديد من الكائنات النادرة، مثل السحالي الصخريّة والبحريّة، الأفاعي والجرذان الّتي لا وجود لها في مكان آخر، فضلًا عن طيور الغاق والبطاريق"، لافتةً إلى أنّ "البركان الّذي يبلغ ارتفاعه 1467 مترًا، لديه كذلك تصدّع في جهته الجنوبية الشرقية مع تدفّق للحمم نحو شاطئ هذه الجزيرة".
وكان قد ثار هذا البركان آخر مرّة بين 16 و18 حزيران الماضي.
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