خفر السواحل التركي ضبط قرابة 4 آلاف مهاجر غير شرعي خلال 2019

أعلنت قيادة ​خفر السواحل التركي​ة في منطقة جنق قلعة شمال غربي ​تركيا​، "خفر السواحل التركي ضبط 3 آلاف و721 مهاجرًا غير شرعي، حاولوا العبور إلى ​اليونان​ بطريقة غير قانونيّة خلال عام 2019"، لافتةً إلى أنّ "هذه العمليّات شملت إنقاذ ​المهاجرين​ ممّن أوشكوا على الغرق في عرض البحر، خلال طريق هجرتهم عبر القوارب".

وذكرت في بيان، أنّ "عدد العمليات الّتي نفّذها خفر السواحل في خليج ساروز بولاية أدرنة المحاذية للحدود اليونانية، بلغ 112 عمليّة خلال العام الماضي"، موضحةً أنّ "من بين من تمّ ضبطهم من إجمالي المهاجرين غير النظاميّين، 1103 أطفال و750 امرأة، فيما تمّ إحالة شخصين إلى الجهات القضائيّة في البلاد بتهمة تهريب البشر".

وبيّنت أنّ "عدد المهاجرين الأفغان بلغ 3 آلاف و242، والإيرانيين 292 مهاجرًا، من إجمالي أعداد المهاجرين الّذين تمّ ضبطهم خلال العام الماضي".