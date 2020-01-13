ظريف ونظيره الباكستاني بحثا بالعلاقات الثنائية وخفض التوتر بالخليج الفارسي

أجرى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف ونظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، محادثات في طهران تناولت العلاقات الثنائيّة ومستجدّات الأوضاع في المنطقة، وخاصّة تقليل حدّة التوتر في منطقة الخليج الفارسي.
وكان قريشي قد وصل أمس الأحد إلى مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي إيران، وقام بزيارة مرقد الإمام علي الرضا، ومن ثمّ وصل إلى العاصمة طهران والتقى مساء أمس الرئيس الإيراني حسن روحاني.
ومن المقرّر أن يزور وزير الخارجية الباكستانية الرياض في المحطة الثانية من جولته الحاليّة.
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