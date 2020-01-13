ظريف ونظيره الباكستاني بحثا بالعلاقات الثنائية وخفض التوتر بالخليج الفارسي

أجرى وزير الخارجية ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​ ونظيره الباكستاني ​شاه محمود قريشي​، محادثات في ​طهران​ تناولت العلاقات الثنائيّة ومستجدّات الأوضاع في المنطقة، وخاصّة تقليل حدّة التوتر في منطقة ​الخليج الفارسي​.

وكان قريشي قد وصل أمس الأحد إلى مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي إيران، وقام بزيارة مرقد الإمام علي الرضا، ومن ثمّ وصل إلى العاصمة طهران والتقى مساء أمس الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​.

ومن المقرّر أن يزور وزير الخارجية الباكستانية ​الرياض​ في المحطة الثانية من جولته الحاليّة.