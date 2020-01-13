الفوعاني: نريد أن تتشكل حكومة تعالج هموم الناس ومعاناتهم

اشار رئيس الهيئة التنفيذية ل​حركة أمل​ ​مصطفى الفوعاني​ في كلمة له الى ان "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ دعا في ذكرى تغييب ​الامام موسى الصدر​ الى ضرورة تشكيل هيئة اقتصادية، وكنا أول من نادى بضرورة العبور إلى ​الدولة المدنية​ من خلال قانون انتخابات عادل على مساحة لبنان، مع مراعاة التوازن الطائفي والمذهبي والمناطقي"، لافتا الى ان "بري طالب بحكومة لم الشمل وهي حكومة وحدة وطنية تواجه التحديات في المنطقة، أرادها حكومة تكون على قدر التطلعات في هذا المجتمع، أما الآخرون وللأسف فما زالوا يصرون في جلساتهم الداخلية على الحديث عن وزير هنا وعن ثلث معطل هناك، أما نحن فنريد أن تتشكل حكومة تقوم بواجبها وتعالج هموم الناس ومعاناتهم".

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