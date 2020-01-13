سأل الوزير السابق ​مروان شربل​ "لماذا التأخير في ​تأليف الحكومة​؟ هل لأنّهم لا يريدون تحمّل مسؤوليّة الإنهيار الّذي وصلنا إليه، أم لأنّ الحسّ بالمسؤوليّة أصبح من الماضي؟". وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا أصبحنا أرقامًا، ننتظر دورنا أمام ​المصارف​ لنتسوّل حقّنا، وأموال "الخواجات" في بلاد الإغتراب. نصيحة: إستعجلوا الحل وإلّا الغضب الساطع آتٍ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شربل سأل عن التأخير بتشكيل الحكومة: إستعجلوا الحل وإلا الغضب الساطع آت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.