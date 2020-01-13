اعتصام أمام مصرف لبنان في بعلبك

اعتصم محتجون أمام مدخل فرع مصرف لبنان في بعلبك، ومنعوا الموظفين من الدخول الى مكاتبهم، وسط تدابير أمنية مشددة اتخذها الجيش وقوى الأمن الداخلي.
وردد المحتجون شعارات منددة بالسياسة المالية والمصرفية.
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