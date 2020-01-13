اعتصام أمام مصرف لبنان في بعلبك

اعتصم محتجون أمام مدخل فرع ​مصرف لبنان​ في ​بعلبك​، ومنعوا الموظفين من الدخول الى مكاتبهم، وسط ​تدابير أمنية​ مشددة اتخذها ​الجيش​ و​قوى الأمن الداخلي​. وردد المحتجون شعارات منددة ب​السياسة​ المالية والمصرفية.

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