الطقس يستقر تدريجيّاً ابتداء من ظهر هذا اليوم

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ على الحوض الشرقي للمتوسط تدريجيّاً ابتداء من ظهر هذا اليوم. وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً بالاجمال مع ارتفاع بسيط ب​درجات الحرارة​ في المناطق الداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية و الداخلية، تتساقط ​أمطار​ خفيفية خلال الفترة الصباحية في المناطق الجنوبية مع تساقط بعض ​الثلوج​ على ارتفاع ١٣٠٠متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من الظهر. نحذر من تكون الجليد على ​الطرقات الجبلية​ اعتباراً من ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى و يتكون ​الضباب​ على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا بالاجمال بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الداخلية .نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل وساعات الصباح الاولى مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة و رياح ناشطة مع ارتفاع درجات الحرارة.

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