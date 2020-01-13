جميل السيد: حزب الله منزعج من كل ما يجري

أشار النائب جميل السيد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ يدعو ل​حكومة​ تكنوسياسية وإلا ثقة ولا مشاركة، ورئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ يدعو لحكومة أوسع وتمثيل ​مسيحي​ كامل وإلا ثقة ولا مشاركة، ورئيس ​تيار المردة​ ​سليمان فرنجية​ لوزيرين أو لا مشاركة، وحزب الله منزعج من كل ما يجري، ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب بين نيران من سمّوه،و١٤آذار يتلون لهم يومياً صلاة الفشل،والبلد بألْف خير ،لشو العجلة؟!.

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