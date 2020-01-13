رأى الوزير في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "منذ اليوم الأول لاستقالة ​الحكومة​ نادينا رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ لنحمل مسؤولية تصريف الأعمال انطلاقا من عدم تهربي من أي مسؤولية، ومن الواضح أن فترة تصريف الأعمال مستمرة، وبانتظار تشكيل حكومة تهتم بالقضايا الإقتصادية والحياتية، ننادي مجددا للإجتماع لتيسير أمور الناس وتخفيف بعض همومهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر مراد: ننادي مجددا للإجتماع لتيسير أمور الناس وتخفيف بعض همومهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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