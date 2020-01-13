هاشم: آن الآوان لصحوة ضمير للبدء بمسيرة الإنقاذ

اشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "الأزمات تتراكم وتتوسع حدودها والناس في حيرة من امرهم في ظل حالة التفلت التي طالت كل شيء وهم قلقون ويعيشون الإحباط بسبب غياب المعنيين عن مسسؤولياتهم"، معتبرا انه "آن الآوان لصحوة ضمير للبدء بمسيرة الإنقاذ قبل الانهيار الكامل".
وراى ان "وجود حكومة مسسؤولة لم يعد ترفا اصبح ضرورة وطنية لانتشال الوطن واللبنانيين من الواقع المهترىء".
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