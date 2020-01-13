ادعت ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​بيروت​ على ​تلفزيون الجديد​ والاعلامي ​رياض قبيسي​ بناء على الشكوى المقدمة من المدير العام للجمارك ​بدري ضاهر​ بواسطة وكيله المحامي المحامي جورج الخوري بجرائم الافتراء والقدح والذم، واحالتهم للمحاكمة امام ​محكمة المطبوعات​ في بيروت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة الاستئنافية ادعت على قناة الجديد ورياض قبيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.