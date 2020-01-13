حكيم: أكملوا بسياسات المحور والمحاصصة وسيذكر التاريخ أنكم من أنهى كيان لبنان

ركّز الوزير السابق ​آلان حكيم​ على أنّ "إنقاذ ​لبنان​ من كلّ الّذي يحصل هو بتلبية مطالب الناس الموجودين بالشارع: حكومة اختصاصيّين مستقلّين مهامها إنقاذ ​الاقتصاد​ والتحضير لانتخابات نيابية مبكرة، وإلّا أكملوا بسياسات المحور، وركّزوا على ​المحاصصة​، وابقوا بلا حكومة، حتّى تختفي ثقة ​المجتمع الدولي​ بلبنان "​سويسرا​ الشرق".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "أكملوا بهذه الطريقة، وسيذكر التاريخ أنّكم من أنهى كيان لبنان وأنّكم من باع كلّ التضحيات والشهداء وشعب لبنان".