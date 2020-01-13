ركّز الوزير السابق آلان حكيم على أنّ "إنقاذ لبنان من كلّ الّذي يحصل هو بتلبية مطالب الناس الموجودين بالشارع: حكومة اختصاصيّين مستقلّين مهامها إنقاذ الاقتصاد والتحضير لانتخابات نيابية مبكرة، وإلّا أكملوا بسياسات المحور، وركّزوا على المحاصصة، وابقوا بلا حكومة، حتّى تختفي ثقة المجتمع الدولي بلبنان "سويسرا الشرق".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "أكملوا بهذه الطريقة، وسيذكر التاريخ أنّكم من أنهى كيان لبنان وأنّكم من باع كلّ التضحيات والشهداء وشعب لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر حكيم: أكملوا بسياسات المحور والمحاصصة وسيذكر التاريخ أنكم من أنهى كيان لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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