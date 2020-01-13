عليا عباس: الوزارة حريصة على المواطن واستمرارية المؤسسات

أكدت المديرة العامة لوزراة الاقتصاد ​عليا عباس​ ان "الوزارة حريصة على المواطن واستمرارية المؤسسات"، مشيرة الى ان "مراقبي ​وزارة الاقتصاد​ موجودين بشكل يومي في الاسواق"، لافتة الى ان "الوزارة تقوم بتدريب بتدريب 120 طالبا كمتطوعين لمساعدتنا".

وفي حديث اذاعي ضمن برنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود، لفتت عباس الى ان "90 بالمئة من استهلاكنا مستورد وهناك غلاء مبرر وآخر ناتج عن شجع من التجار".