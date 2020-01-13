مكتب باسيل نفى الانقلاب على حكومة الاختصاصيين: ملتزم بدعم حكومة تتمتع بالجدارة والنزاهة

نفى ‏المكتب الإعلامي لوزير الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ نفياً تامّاً الرواية المختلقة التي نشرتها اليوم احدى الصحف المحلّية متهمّة باسيل بالانقلاب على حكومة الاختصاصيين، ‏واشار الى أنه لم يغيّر موقفه لحظة واحدة وبقي مصرّا على حكومة اختصاصين.

وأسف ‏المكتب الإعلامي لأن يكون البعض قد تحوّل إلى ناسج قصص من ​الخيال​ للتشويش على الحقيقة، ‏مؤكّدا أن ​التيار الوطني الحر​ ملتزم بدعم حكومة مؤلّفة من شخصيّات تتمتع بالجدارة والنزاهة وتحظى بالثقة.