مكتب باسيل نفى الانقلاب على حكومة الاختصاصيين: ملتزم بدعم حكومة تتمتع بالجدارة والنزاهة

نفى المكتب الإعلامي لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل نفياً تامّاً الرواية المختلقة التي نشرتها اليوم احدى الصحف المحلّية متهمّة باسيل بالانقلاب على حكومة الاختصاصيين، واشار الى أنه لم يغيّر موقفه لحظة واحدة وبقي مصرّا على حكومة اختصاصين.
وأسف المكتب الإعلامي لأن يكون البعض قد تحوّل إلى ناسج قصص من الخيال للتشويش على الحقيقة، مؤكّدا أن التيار الوطني الحر ملتزم بدعم حكومة مؤلّفة من شخصيّات تتمتع بالجدارة والنزاهة وتحظى بالثقة.
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