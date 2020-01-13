جونسون يشيد بـ"لحظة تاريخية" في إيرلندا الشمالية

اسماء السيد - لندن: أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ"لحظة تاريخية" في ايرلندا الشمالية التي يتوجه إليها الإثنين بعدما توصلت إلى اتفاق يضع حدا لثلاث سنوات من الشلل السياسي.
اختار برلمان ايرلندا الشمالية زعيمة الحزب الوحدوي الديموقراطي ارلين فوستر السبت لتولي رئاسة حكومة الإقليم التابع للمملكة المتحدة. وقال جونسون في بيان "هذه لحظة تاريخية لشعب ايرلندا الشمالية".
اضاف ان برلمان ايرلندا الشمالية "يجتمع مجددا بعد ثلاث سنوات بوجود حكومة جديدة يمكنها الآن المضي قدمًا لتحسين حياة الناس والعمل لجميع المجتمعات في ايرلندا الشمالية". وكان الوحدويون والجمهوريون توصلوا في اللحظات الأخيرة الجمعة إلى اتفاق يضع حدا للشلل.
صادق الحزب الوحدوي الديموقراطي والشين فين على مسوّدة اتّفاق نشرته الحكومة البريطانية مساء الخميس، يعترف للمرة الأولى رسميًا باللغة الايرلندية.
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