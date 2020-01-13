شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبو طالب عن زيارة تميم لإيران: الدوحة تتحرك خطأ فى التوقيت الخطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الدكتور حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، زيارة تميم بن حمد أمير قطر إلى العاصمة الإيرانية طهران بـ"الطبيعية بين حليفين"، معتبرًا أن قطر دائماً تتحرك خطأ وفى الوقت الخطأ وأنها لا تظهر نفس حرصها على العلاقات مع الدول العربية كما تفعل دائما مع طهران وباقي حلفائها الذين لديهم علاقات غير طيبة بالدول العربية.

وأشار "أبو طالب" فى تصريحات لـ"الخليج 365 إلى أن هذه الزيارة تأتي فى لحظة تمر فيها إيران بضغوط شديد، وأن الدوحة رأت أن تتحرك لدعم حلفائها، مضيفا: "الأمر ربما يكون متعلق بما قيل وذكرته تقارير مختلفة بأن الطائرة الأمريكية التى قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى قد انطلقت من قاعدة العديد القطرية".

وتابع: "الجانب القطرى انزعج بشدة من هذه المعلومة، وربما تأتى هذه الزيارة لتخفيف وطأتها على الجانب الإيرانى، هذا إلى جانب الهدف الرئيسى من الزيارة، وهو تخفيف الضغوط علي إيران وهو دور تلعب الدوحة بشكل دائم، فى الوقت الذى كنا ننتظر فيه أن نرى قطر حريصة على علاقاتها مع أشقائها العرب بنفس القدر".

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وبشأن تدخل قطر فى المفاوضات بين قطر والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووى يرى الدكتور حسن أبو طالب أن إعادة المفاوضات حول البرنامج النووى الإيرانى، والسلوك الإقليمى لإيران، والبرنامج الصاروخي لإيران هو عرض أمريكي مقدم منذ فترة، والضغوط حوله تتزايد من خلال العقوبات المفروضة على إيران.

وقال أبو طالب: "وارد أن تكون قطر لديها رسالة من الجانب الأمريكى حول المفاوضات مع إيران، لكن هذه المهمة أكبر بكثير من إيران، والولايات المتحدة لديها مداخل كثيرة إن أرادت المفاوضات ووافق الجانب الإيرانى عليها"، مشيرا إلى أن اللجوء للدول الأوربية فى هذه الحالة أكثر مصداقية من قطر لأن التحرك الأوربى فى الغالب يحمل حلحلة للأزمة.

وأضاف: "جواد ظريف وزير خارجية إيران كان يذهب دائما إلى الدول الأوربية عند أى حديث حول البرنامج النووى ،وبالتالي فان أى عرض ستقدمه قطر سيكون مجرد تعبير عن النوايا وليست رسالة مفصلة".