إنشاء قسم "الحالات الإنسانية" في حي الزهور ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن السعيد رخا، رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، عن إنشاء قسم خاص بالحالات الاجتماعية والانسانية، يكون منوطًا بالتواصل الاجتماعي والانساني بالمناطق الأكثر احتياجا بنطاق "الحي".

وأشار "رخا"، خلال اجتماعه بالإدارات المعنية بالحي، إلى أنه يجري التواصل مع مديرية التضامن الاجتماعي لتسهيل الإجراءات الخاصة بمعاش تكافل وكرامة، وأيضًا التواصل مع الجمعيات الخيرية لتقديم المساعدات اللازمة.

وأكد رئيس حي الزهور على أن تلك الخطوة تأتي بناءً على توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بأهمية دور المؤسسات الحكومية في التواصل المجتمعي والانساني مع أفراد الشعب.