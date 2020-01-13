مصرع طالب غرقًا داخل مياه ترعة الإبراهيمية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي طالب بكلية العلوم جامعة الأزهر، مصرعه غرقا بمياه الترعة الإبراهيمية بمدينة أسيوط، وتم انتشال الجثمان ووضعه في مشرحة مستشفى الإيمان العام، تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طافية على مياه الترعة الإبراهيمية بمنطقة الوليدية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف والإنقاذ النهري، وجرى انتشال الجثة بواسطة فرق الإنقاذ النهري، وتبين أن الجثة للشاب "أحمد وجيه" طالب في الفرقة الرابعة كلية العلوم بجامعة الأزهر فرع أسيوط، ومقيم بمحافظة كفر الشيخ.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى الإيمان العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.