أسعار الدولار تنخفض في 8 بنوك مع بداية تعاملات الاثنين 13-1-2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 8 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان إلى 15.90 جنيه للشراء، و16 جنيها للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي إلى 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيها للبيع.

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وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك القاهرة إلى 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 4 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنك البركة عند 15.90 جنيه للشراء، و16 جنيها للبيع.

وشهدت أسعار الدولار تراجعا ملحوظا خلال يومي الخميس والأحد مع استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب من أجل شراء أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية.